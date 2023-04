Drama's stapelen zich voor de webcam van de visarend: boommarter rooft ei van indringster

Altena staat met andere gemeenten voor flinke opgave rond de huisves­ting van asielzoe­kers en statushou­ders

ALTENA - Altena moet zijn aandeel pakken als het gaat over de huisvesting van asielzoekers en statushouders. Het gaat om het helpen van mensen in nood. En daar past een goede huisvesting bij. Daar is de politiek in Altena het over eens.