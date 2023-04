Dramatische uitkomst zaak illegale woningsplitsing: rechter zet oorspronkelijk gezin het huis uit

Eindexamen­leer­lin­ge mist gala na bizarre scooterbot­sing met haar eigen broer

Een leerlinge van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg is woensdagochtend gewond geraakt toen ze met haar scooter in botsing kwam met haar eigen broer. Het meisje moest naar het ziekenhuis en heeft vermoedelijk een forse hersenschudding. Daardoor mist ze tot overmaat van ramp het eindexamengala in Kasteel Dussen.