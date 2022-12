Dynamo kan tegen Voltena kunstje van twee weken geleden niet herhalen: ‘We brachten te weinig’

Natuurijs­ba­nen in de regio nog niet klaar voor gebruik: ‘Stop met bellen, zo ver is het nu gewoon nog niet’

Schaatsen op natuurijs? Dat moet toch bijna kunnen? Daar waar er elders in het land her en der geschaatst kan worden, is daar hier in de regio nog zeker niet aan de orde. ,,Dan moet het overdag ook blijven vriezen.’’ Alleen in het dorpje Heukelum is het baantje open.

14 december