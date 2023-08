Een ‘sober en eenzaam bestaan’, een laag loon, maar wél een ruime moestuin: boek over fortwachters in Altena

Nog veel onzeker over De Grassen, maar Heusden gaat gestaag door met plannen Vlijmense wijk

VLIJMEN - 325 huizen, een basisschool met kinderopvang en sportzaal, een gezondheidscentrum. Ze moeten allemaal komen in de volgende fase van De Grassen in Vlijmen. Het plan ligt nu ter inzage, hoewel veel nog afhangt van een rechterlijke uitspraak over de GOL.