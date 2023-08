Efteling-fan opgelet: voor 1950 euro kan deze icoon van u zijn

Waterschap Rivieren­land opent 'levend erfgoed' tijdens Open Monumenten­dag

Waterschap Rivierenland stelt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 september meer watererfgoed-monumenten open dan ooit tevoren. In het gehele rivierengebied gaan twaalf bijzondere objecten open, onder meer in Altena, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het thema is ‘levend erfgoed’.