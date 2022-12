Flemming scoort de ene na de andere hit: ‘Misschien wel goed dat ik nog niet op nummer 1 heb gestaan’

Trucker verdacht van dodelijk ongeluk bij demonstra­tie op A28

Volgens het Openbaar Ministerie is het ongeval op 15 juli op de A28 bij het Drentse Beilen, waarbij een 56-jarige motorrijder om het leven kwam, veroorzaakt door roekeloos rijgedrag van een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Mill. De trucker zette op 15 juli uit solidariteit met boeren zijn wagen stil. Hierdoor ontstond een file. Dit zei de officier van justitie vandaag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Assen.

20 december