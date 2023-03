Geen behoefte? Dan ook geen oplaadpunten voor fietsen. Alleen Babyloniënbroek krijgt er eentje

Klachten maken einde aan livemuziek in De Aanlegstei­ger: ‘Nu valt weer een inkomsten­bron weg’

Voorlopig geen liveoptredens meer in De Aanlegsteiger in de binnenstad van Gorinchem. De gemeente heeft deze verboden na klachten. ,,Een bijzonder cadeau, uitgerekend in het weekend dat we het 60-jarig bestaan van ons buurthuis vierden.’’