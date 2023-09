Het Spookslot is er niet meer, de documentai­re wel: ‘Het was een attractie met het echte Eftelingge­voel’

WAALWIJK/KAATSHEUVEL - Het Spookslot staat al even niet meer in de Efteling, een making-of is er nooit geweest. Tot nu. Dit weekend gaat de documentaire Spookslot, de historie van Station Halfweg in première. ,,Toen we hoorden dat het Spookslot werd gesloopt, hadden we plots haast.”