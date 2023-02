Gerrit wist amper de aan-knop te vinden, nu kan hij al een fout getypt woord veranderen op zijn laptop

Provincia­le­weg Oosteind: na lange voorberei­ding komt herinrich­ting in zicht

OOSTERHOUT - ,,We zijn op dreef”, vatte de ambtelijk projectleider dinsdagavond de voorgenomen herinrichting van de Provincialeweg in Oosteind samen. Raadsleden reageerden positief, in afwachting van nadere besluiten. Het definitief ontwerp is opgesteld, nu nog ‘prioriteren’.