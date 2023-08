Grote brand in boerderijwinkel in Drongelen, brandweer massaal aanwezig

400 gram aan postelas­tie­ken wordt ooievaars­jong fataal: ‘Moeders zien het aan voor iets eetbaars’

Afgelopen woensdag ving de Dierenambulance Altena een verzwakte, jonge ooievaar in Almkerk. Kort nadat het dier was overgedragen aan het vogelrevalidatiecentrum Zundert overleed het. De doodsoorzaak? 400 gram elastieken in de keel van het beest.