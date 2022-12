Hardlopen, glühwein en dan aan de kerstdis: Frans (74) en Cor (73) zijn klaar voor hun vijftigste Kangoeroeloop

Bij Sfeerlijk zijn de coronatra­nen inmiddels vergeten... nou ja, bijna dan: ‘Maar het begint weer te kriebelen’

SPRANG-CAPELLE - Het had vorig jaar de mooiste tijd van het jaar moeten worden. Toch gooiden Enid en Michael Somers van restaurant Sfeerlijk met kerst de deur op slot. Tuurlijk is Enid een onverzettelijke horecavrouw, maar ze schaamde zich niet voor haar tranen. Hoe is het nu?

24 december