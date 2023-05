Helder weer in Altena vanochtend

Dit is waarom wegrestau­rant Napoleon genomi­neerd is voor Beste Truckers­café: ‘We rijden er voor om’

In de afgelopen twintig jaar is er nauwelijks iets aan het interieur van Napoleon in Hank veranderd. Het geeft het wegrestaurant langs de A27 juist z’n charme: zonder glad gestucte muren én met schootjesplafond is het ‘nog een echt truckerscafé’. ,,En altijd goed.” Ze zijn zelfs genomineerd als Beste Truckerscafé van Nederland.