Heldere dag in Altena

Theaterma­ker Delfgaauw verrast met Schouder­klop en optreden van Karin Bloemen op zijn eigen podium

Een jubileumfeest met een onverwachte verrassing: theatermaker Fred Delfgaauw heeft zondag in zijn eigen theater Peeriscoop de zilveren Schouderklop gekregen. ,,Eigenlijk had ik me voorgenomen om niets te zeggen, maar dit theater had er nooit gestaan zonder de hulp van Chris de Jong.’’