Heldere tot licht bewolkte middag en avond in Altena

COLUMN Kunstmani­fes­ta­tie ‘Manivesta’ in woningen, tuinen en histori­sche panden smaakt naar meer

Als u dit leest is het voorbij, de kunstmanifestatie ‘Manivesta’ die zich afspeelde in woningen, tuinen en historische panden in de Gorcumse binnenstad. Vóór corona werd iets dergelijks georganiseerd door de Culturele Route. Niet te verwarren met de Culturele Zondag, die nog steeds elke tweede zondag van de maand draait. Manivesta werd nu voor het eerst onder deze naam georganiseerd en dat smaakt naar meer!