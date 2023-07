Huiswerk voor Altena rondom uitbreidingsplannen deeg- en koekjesfabriek Wijk en Aalburg

Transport­sec­tor in Altena gewaar­schuwd voor criminelen: ‘De verleidin­gen zijn soms groot’

De provincie Noord-Brabant is een logistiek knooppunt voor illegale goederen, zoals drugs, wapens en geld. Ondernemers in de transportsector worden vaak onbewust betrokken bij criminele praktijken. Een speciale taskforce gaat rederijen, schippers, transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs in de regio weerbaarder maken tegen criminele inmenging.