In Klaiendam jukt ’t nog steeds met carnaval

Maanden­lang werk aan quilts voor Oekraïense kinderen: ‘Iets warms om in weg te kruipen’

Kinderen in Oekraïne warmte geven: hieraan heeft quiltvereniging de Lingelappers uit Gorinchem bijgedragen door quilts te maken. Deze dekens werden woensdag bij het Leger des Heils in de Nicolaas Pieckstraat overhandigd aan een stichting die zich onder meer inzet voor hulp aan kinderen in Oekraïne.