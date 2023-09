Infoavond over bouwplannen evangelist Tom de Wal voelt aan als ‘informatiemonoloog’: ‘Reacties niet gepeild’

Oosterhout­se (30) die fietser aanreed, had ‘twee glazen wijn’ op en was ‘hooggevoe­lig’ voor zonlicht

BREDA/OOSTERHOUT - De zon stond laag, het was spitsuur en Madelon van M. (30) had iets te veel alcohol op toen ze de kruising opreed tussen de Vrachelsedijk en Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan in Oosterhout. Een 76-jarige fietser belandde op haar motorkap en raakte behoorlijk gewond.