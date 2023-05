Komt er een eind aan acht jaar ruzie om Hankse recreatiewoning? ‘Zo lang procederen vergeet je niet zomaar’

De man die altijd de juiste spelers weet binnen te halen bij RKC: ‘Mo Allach is de meest onderschat­te td van Nederland’

Hij staat absoluut niet graag op de voorgrond, maar is in de voetbalwereld iemand die iedereen kent. En iemand die altijd precies de juiste spelers weet aan te trekken. Voor RKC is hij van enorme waarde, maar wie is technisch directeur Mo Allach (49) nou eigenlijk? Drie bekenden over de man die ook deze zomer weer een enorme klus te klaren heeft.