Leerlingen De Hoeksteen mogen als eersten even het ijs op. ‘We doen dit vandaag in plaats van de gymles’

IJspret in Wijk en Aalburg. Leerlingen van basisschool De Hoeksteen mochten vrijdagmorgen als eersten zich even uitleven op de ijsbaan.

Schaatsen op de ijsbaan van De IJsvrienden. Het kan net vandaag. ,,Officieel zijn we niet open. Van basisschool De Hoeksteen kregen we het verzoek of er geschaatst mocht worden. Daar hebben we maar positief op geantwoord hoewel het ijs maar amper zes centimeter dik is”, vertelt ijsmeester Peter Vos.

Op de baan krioelt het net na tienen van de kids. ,,Leuk het is voor mij twee jaar geleden. Lekker rondjes schaatsen. Ik doe wel veel skeeleren”, zegt Senna (11) en weg is. ,,Ik vind het niet zo fijn want er ligt sneeuw op”, zegt Boaz (11) minder tevreden. Fien (8) van groep 5 heeft ‘draaiers’ aan. ,,Juf Rhodé durft niet te schaatsen. Ze is bang dat ze uitgelachen wordt door Dave uit onze klas die nooit zijn mond kan houden”, klinkt het guitig. Fien is er samen met opa Wilfred. ,,Ik heb helemaal geen schaatsen”, reageert Juf Rhodé. ,,Mijn vader Dirk heeft er nog wel een paar dan krijg je die wel”, is Fien bereidwillig.

Jonge honden

Het is een en al ijspret deze morgen daar aan de boorden van de Maas op de ijsbaan die een paar geleden werd gerenoveerd. De bijna tweehonderd leerlingen van De Hoeksteen gedragen zich als jonge honden. De kinderen die geen schaatsen hebben vermaken zich met ijshockeysticks of proberen vanaf de kant het ijs op te glijden. ,,We doen dit vandaag in plaats van de gymlessen met de groep 5 tot en met 8. Even wat anders dan taal en spelling”, zegt Wesley Verlee, leerkracht van groep 8.

Ondertussen loopt Peter Vos te ijsberen. Hij is verontrust en ziet op diverse plaatsen water op het ijs komen. ,,We gaan zo dadelijk toch maar dicht. Hopelijk vriest het vannacht flink en dan kunnen we zaterdag wellicht echt open gaan.”

Volledig scherm Schaatsen op de ijsbaan in Wijk en Aalburg. © Marry Bouman

Volledig scherm Op diverse plaatsen kwam er wel water op het ijs. © Roel van der Aa