Milan (14) fietst zes dagen in Tanzania voor het goede doel: ‘Dit schijnt geweldig te zijn’

Voor Milan, derdejaars leerling van het Mgr. Frencken College, is het rijden van de Amref Africa Classic, een droom die uitkomt. ,,Het komt door mijn vader. Die reed hem voor het eerst in 2017.”

In oktober 2023 rijden Milan en zijn vader Kevin van der Hamsvoord de zesdaagse mountainbiketocht door Tanzania. Met zijn 14 jaar is hij ook de jongste deelnemer ooit. ,,Eigenlijk moet je minimaal 16 zijn, maar mijn vader heeft het geregeld.”

Amref Flying Doctors is een organisatie die al 65 jaar werkt aan een gezond en sterk Afrika. Met de Classic haalt de organisatie sponsorgelden op voor haar projecten zoals het aanleggen van waterputten, het opleiden van lokale mensen tot arts en verpleegkundige en het bestrijden van meisjesbesnijdenis.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich bewust zijn van de wereld om zich heen

Quote

Kilimanjaro

De zesdaagse tour voert langs de highlights van Tanzania zoals de klim over de uitlopers van de Kilimanjaro, de savanne en Masai dorpjes. Daarnaast staat er ook een bezoek aan een school en een waterproject op het programma. Milan verheugt zich op beide onderdelen. ,,De koninginnenrit, dat is de klim bij de Kilimanjaro, schijnt geweldig te zijn. En het lijkt me leuk om de schooltjes te zien.”