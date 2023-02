Miljoenenplan d’Alburcht kan door, voor 7,4 miljoen euro

Verhalen uit een verdwenen dorp: Gerard en Adri vertellen over hun leven in Wijk West

Ze woonden in het verdwenen ‘dorpje’ West bij Gorinchem. Gerard van Brakel en Adri Jens-van Dam vertellen zondag 12 februari in het Hendrick Hamel Museum over hun leven in de wijk langs de oever van de Merwede.

8 februari