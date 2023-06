Minder lezen? BoekBankHank merkt er niets van: ‘Ik vind het heerlijk om te verdwalen in een andere wereld’

HANK - Dieneke Hoppenbrouwers was zaterdag stipt om tien uur bij BoekBankHank om te voorkomen dat haar lievelingsboeken al zouden zijn weggegrist. Had zomaar gekund, want lezen blijkt nog altijd heel populair.