Minderjarige graffitispuiters aangehouden voor reeks bekladdingen in Werkendam

column Burgemees­ter blijft! Reinie Melissant is benader­baar en alert

Burgemeester Reinie Melissant krijgt haar tweede ambtstermijn. De gemeenteraad was zeer tevreden over het functioneren van de eerste vrouwelijke burgemeester ooit in dit lastige vestingstadje. Een stad die eeuwen bestuurd werd door regenten en commandanten kreeg een burgermoeder. Hoe zou dat uitpakken? Ze is standvastig gebleven in een zeer moeilijke tijd waarin burgers hun gram ongebreideld konden spuien op social media.