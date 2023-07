Monument Merwedegijzelaars opnieuw doelwit van vandalen: ‘Ze moeten een geschiedenislesje krijgen’

Monument voor de Merwedegij­ze­laars besmeurd en bespot, en dat is niet de eerste keer

Voor de derde keer in korte tijd is het monument voor de Merwedegijzelaars in Werkendam besmeurd en ‘onteerd’ door een bierflesje in de hand van het beeld te stoppen. ,,Als ze nou eens die QR-code bij het beeld scannen, dan leren ze misschien waarom dat zo pijnlijk is.”