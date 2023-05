Muziekverenigingen in Altena gaan duizenden euro’s mislopen: ‘Dit stelt ons voor een acuut financieel probleem’

Lingehaven krijgt weer internatio­naal keurmerk: de Blauwe Vlag wappert voor het dertiende jaar op rij

Dertien is dit keer geen ongeluksgetal: voor het dertien jaar op rij heeft de Lingehaven in Gorinchem de Blauwe Vlag gekregen. Het is een internationaal keurmerk dat jaarlijks wordt toegekend aan jachthavens - en stranden - die veilig en schoon zijn.