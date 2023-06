Nieuw beleid, extra eisen, grote onzekerheid: stekker uit buitendijks bouwplan naast vesting Woudrichem

updateWOUDRICHEM - De plannen voor woningbouw op Villa Forteterrein aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem zijn terug bij af. Bouwlinie en Tankens Projectontwikkeling trekken de stekker uit het project, omdat er nieuw beleid op komst is voor woningbouw in uiterwaarden.