Nieuw, gezamenlijk sportpark voor sportclubs Almkerk en Nieuwendijk kan woningbouw vooruit helpen

COLUMN Voetbalpro­gram­ma vol derby’s was een ode aan de regionale indeling

Het voetbalprogramma van afgelopen zaterdag in het verspreidingsgebied van het AD was een ode aan de regionale indeling. In Dordrecht maakten EBOH en Wieldrecht er aan de Schenkeldijk een spannende stadsderby van, de buren SV Meerkerk en Ameide kruisten de degens en op het Zwijndrechtse sportpark De Noord zorgden VVGZ en Pelikaan voor een waar voetbalfeest met alles erop en eraan: sfeer, een afwisselend scoreverloop en een uitermate tevreden kantinebaas.