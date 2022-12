Oosterhout kan door met 250 flexwoningen: 1,7 miljoen aan rijkssubsidie binnen

OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout ontvangt 1,7 miljoen euro aan rijkssubsidie voor de bouw van 250 flexwoningen. Het bedrag zat al in de pen, maar is nu definitief gehonoreerd. Dat maakte wethouder Dees Melsen (VVD, stedelijke ontwikkeling) deze week bekend in de raadsvergadering.

,,We kunnen ermee aan de slag”, aldus de wethouder. Hij ziet in de semi-permanente behuizing die verrijst in de omgeving Ter Horst (tussen de A27 en Oosteind) een belangrijke stap in de strijd tegen de woningnood.

De prefab-woningen rollen zo uit de fabriek en zijn inmiddels besteld. De gemeente trekt in het bouwplan samen op met woningcorporatie Thuisvester. Binnen twee jaar moeten ze er staan. Melsen: ,,Om mensen met een sociale urgentie snel een dak boven hun hoofd te bieden. Het is een tijdelijke oplossing om snel te kunnen schakelen. De wachtlijsten zijn ontiegelijk lang, daarom hebben we ook een aanvraag voor subsidie gedaan.”

De woningen bieden ook onderdak aan een veertigtal statushouders. Er wordt nog gekeken of ook starters en studenten er kunnen wonen. Volgens Melsen is het niet de bedoeling dat er asielzoekers gehuisvest worden.

Geen openbaar vervoer

CDA-fractievoorzitter Petro Trommelen vroeg zich wel af hoe het zit het met de voorzieningen. ,,Er is geen openbaar vervoer. Dat leidt tot zorgen. Zeker als het gaat om samenbrengen van kwetsbare doelgroepen, grotendeels mensen met een rugzak op déze locatie.” Volgens Trommelen heeft de gemeente ook steken laten vallen in de communicatie. Bewoners in de buurt zijn volgens hem niet betrokken bij de plannen.

Melsen zei oog te hebben voor de zorgen. ,,We kijken goed naar de inrichting en gaan zeker nog met de grondeigenaar, omwonenden en de dorpsraad in gesprek over de voorzieningen en de bereikbaarheid. Het moet een fijne plek worden om te verblijven, niet in de middle of nowhere.” De locatie ligt tussen de A27 en Oosteind.