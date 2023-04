Opening brandweerkazerne Hank

Heusden blijft de plek om in de archieven te snuffelen. Alleen wáár in Heusden?

HEUSDEN - Streekarchief Salha blijft in Heusden. Dat heeft althans de sterke voorkeur van het bestuur. Maar blijft het op de huidige vertrouwde plek binnen de vesting? Of wordt elders een geheel nieuw pand gebouwd met alles erop en eraan? Dat is nog de vraag.