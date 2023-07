Opslag brandt bij boerenbedrijf in Wijk en Aalburg, brandweer voorkomt overslag naar volle stal met koeien

Modern wonen in een van de oudste huizen van de stad: geheim van de smid lag bij Joep en Janneke zelf

DEN BOSCH - Inderdaad, de voormalige smederij in Den Bosch was uniek. Maar het lekte, tochtte en was vervallen. Joep en Janneke toverden het uit 1430 stammende pand om tot een eigentijdse, comfortabele nul-op-de-meterwoning. Een hele kluif.