Plan voor vier hoge windturbines tussen Hank en Dussen: ‘Inwoners kunnen meeprofiteren’

Gorcumse gemeente­raad in spagaat over plan om Internatio­na­le Schakel­klas in oude mavo te plaatsen

Komt de Internationale Schakelklas nu wel of niet in de oude mavoschool in Gorinchem? De gemeenteraad is tot op het bot verdeeld, dus is de kogel nog niet door de kerk. De kunstenaars en ondernemers die het pand nu gebruiken mogen nog even hopen op een langer verblijf.

31 januari