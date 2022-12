Politie begint vat te krijgen op de netwerken achter illegale vuurwerkhandel: ‘Maar de vraag naar heftig vuurwerk groeit’

Vertraging richting Breda door gat in de weg bij Merwede­brug (A27)

Vanwege een gat in het asfalt is er vrijdagochtend een rijstrook afgesloten bij de Merwedebrug (A27) in de richting van Breda. Bij de brug tussen Gorinchem en Sleeuwijk is nu slechts één rijstrook beschikbaar.

8:00