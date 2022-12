Politieman die Tim van der Boor (27) doodschoot in Waalwijk, wordt vervolgd voor dood door schuld

Voetbal­lers Bedirhan en Armando over hun hartproble­men: ‘Ik ben aan de dood ontsnapt’

Ze zijn jong en topfit, maar kregen in september toch te maken met serieuze hartproblemen. Bedirhan Yildirim (21) en Armando Tuur (29), voetballers van het Dordtse Oranje Wit, kwamen met de schrik vrij, maar weten ook dat het leven kwetsbaar is en een verloren wedstrijd niet het einde van de wereld. ,,Het is beter om te stoppen, maar aan dat idee moet ik langzaam wennen.’’

