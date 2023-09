met video Politie onderzoekt mogelijke overval bij zorgcen­trum in Oosterhout, veel agenten op de been

OOSTERHOUT - De politie onderzoekt sinds maandagmiddag een mogelijke overval bij zorglocatie De Doelen in Oosterhout. Het slachtoffer is een oudere persoon, bevestigt de politie. Wat er precies is gebeurd, is echter onduidelijk.