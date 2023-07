Auto op zijn kant op de A27, rode kruizen worden genegeerd: ‘We hebben iemand aangehou­den’

Bij een aanrijding in de nacht van zaterdag op zondag is een auto op zijn kant geraakt. De weg was versperd. Toen de gehele rijbaan werd afgesloten door middel van rode kruizen, werden die door meerdere andere bestuurders genegeerd. Een persoon is aangehouden.