Reinier Korver en Martin Lobezoo geven zaterdag orgelconcert in kerk Uitwijk

Andels Fanfare Corps reist af naar Et­ten-Leur

ANDEL - Andels Fanfare Corps neemt zaterdag 18 maart samen Oranje Harmonie Wouw deel aan de concertserie Verrassende Ontmoetingen, in het Turfschip in Etten-Leur. Beide orkesten staan onder leiding van dirigent Pieter Vandermeieren. Aanvang 20.00 uur. Een kaartje inclusief programmaboekje kost 15 euro en is te bestellen via andelsfanfarecorps.nl