Sfeervolle Stille Nacht Viering op Houtse Heuvel in Den Hout

Ambitieuze droom Jan Kelders voor voormalige Land van Ooit staat op uitkomen: 'In 2023 willen we bouwen’

DRUNEN - Al jaren wordt gedroomd, gedacht, gepraat, getekend en gerekend over de ambitieuze plannen van Jan Kelders voor landgoed Steenenburg, het voormalige Land van Ooit in Drunen. Volgend jaar moet dan eindelijk het échte werk beginnen. Een update over het MS Centrum, en de rest.

