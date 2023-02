Staatsbosbeheer roept inwoners op mee te doen aan opruimactie Biesbosch

Dordtse vriendin­nen gaan afval in de Biesbosch te lijf: ‘Soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen’

De coronacrisis heeft soms onverwachte gevolgen. Zo is de hoeveelheid afval die picknickende of chillende Dordtenaren in de Biesbosch achtergelaten fors toegenomen. De Dordtse vriendinnen Simone van Efferen en Roos Herman zijn al maanden druk met opruimen. ,,De laatste keer hadden we achttien zakken vol vuilnis.’’

26 juni