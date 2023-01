Steun voor miljoenenplan d’Alburcht, maar dat kan zomaar een stuk duurder worden

WIJK EN AALBURG – Hoewel het definitieve besluit pas komende weken valt, is het toch bijna zeker dat de raad van Altena groen licht geeft voor de meest uitgebreide variant voor de renovatie en uitbreiding van d’Alburcht in Wijk en Aalburg. Al zijn er ook vragen.

De meest uitgebreide variant is die waarin een extra turnzaal en kleedkamers, vergaderruimten en een grote vergaderzaal worden gerealiseerd.

De voorkeur voor dit plan werd duidelijk uit een eerste bespreking door de politiek, tijdens de Altenaronde. Op de keuze van het college werd over het algemeen positief gereageerd. Wel waren er nog vragen. Over de kosten bijvoorbeeld. Die zijn geraamd op 6,3 miljoen euro, gebaseerd op het prijspeil van 2021. Waarom is niet van het huidige prijspeil uitgegaan?, klonk het. Dit betekent toch al gauw dat het project 10 tot 20 procent duurder zal worden. Wethouder Hans Tanis (SGP) erkent dat. ,,Dan zal er een aanvullend krediet moeten komen.” Hij sprak zijn waardering uit voor gymnastiekvereniging WIK, omdat die al zo lang geduld heeft moeten hebben.

Open op zondag?

Vragen waren er ook over de dorpshuisfunctie. Die is gewaarborgd, zo werd duidelijk. De sportzaal kan voor grootschalige activiteiten worden ingezet, maar daarbij wordt niet gedacht aan het organiseren van concerten. Corné van Gammeren (SGP) miste samenhang met andere accommodaties en Kees Nieuwenhuizen (CU) kon niets terugvinden over de combinatie met het Willem van Oranje College en informatie over het beheer.

Dite van Vianen (VVD) vroeg of de multifunctionele accommodatie na de renovatie ook op zondag open is. Een reactie kwam daar niet op. Die kwam wel op de vraag van Arno Bouman (CDA) wanneer de vernieuwde d’Alburcht geopend wordt. Naar verwachting in de zomer van 2024, kreeg hij te horen.