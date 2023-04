‘Stop met ruziemaken’: Raad van State kritisch op alle partijen rond recreatiewoning in Hank

Meezingen met paraceta­mol­len of automa­tisch: zanger Flemming komt naar Zomerfeest in Gorinchem

Hij is na Davina Michelle de eerste Nederlandse artiest die vanaf zijn debuut een jaar lang onafgebroken in de Top 40 heeft gestaan. Flemming, de populaire zanger uit Den Bosch, komt naar het Zomerfeest op de Groenmarkt in Gorinchem. De artiest kondigt zijn komst zelf aan.