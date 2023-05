Tuinvrijwilliger Kees (74): ‘We noemen het gekscherend weleens ‘agrotherapie’’

Timmerman en schilder zijn ineens razend populaire beroepen: ‘Zij gaan een gouden toekomst tegemoet’

DEN BOSCH - Zocht je de afgelopen jaren voor een klus aan of in huis een timmerman of schilder, dan kon je lang op je beurt wachten. Er waren er gewoon niet genoeg. Maar nu stromen de mbo-opleidingen voor die beroepen plots over. Het is maar de vraag of iedere nieuwe student straks een baan vindt.