Twee jonge bands beklimmen podium in Xinix

Commissa­ris van de Koning Ina Adema stemt gewoon in Haarsteeg: ‘Ik hoop op snelle coalitie­vor­ming, we staan voor grote opgave’

HAARSTEEG - ,,Ik woon in Haarsteeg, dus ik stem in Haarsteeg.” Commissaris van de Koning Ina Adema bracht woensdagochtend in haar woonplaats haar stemmen uit voor Provinciale Staten en waterschap.