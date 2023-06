Tweede editie Altena Regatta ook voor roeiers van buiten: ‘Verbinding over de grenzen’

Parkeer­druk in centrum Werkendam al jaren torenhoog, zó wil de gemeente dat gaan oplossen

De gemeente Altena gaat onderzoeken of de zaterdagmarkt in Werkendam anders kan worden ingericht of mogelijk zelfs moet worden verplaatst om de parkeerdrukte in het centrum te verminderen. Verder wordt gekeken of er 10 extra parkeerplaatsen aan de Hoogstraat kunnen komen.