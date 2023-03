Van een gesigneerd Feyenoordshirt en oude port tot een vakantieverblijf: veiling Rotary voor Voedselbank

Expositie regionale kunste­naars in de Gildenbond met schilder­kunst, aardewerk, steen, glas en brons

KAATSHEUVEL - Ruim twintig (amateur)kunstenaars uit de regio Loon op Zand, Tilburg, Waalwijk doen dit weekeind mee aan een expositie in de Gildenbond in Kaatsheuvel. De organiserende kunstcommissie in Loon op Zand belooft een diverse tentoonstelling.