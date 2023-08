Verdachte (57) van seksueel misbruiken minderjarige dochter: ‘Wilde haar laten weten dat we er voor haar zijn’

Met video Anneke en haar kinderen zien op camping in Zuid-Frank­rijk ineens een blusheli­kop­ter overvlie­gen: ‘Ik dacht: foute boel’

OOSTERHOUT/PALAU-DEL-VIDRE - In Saint-André in Zuid-Frankrijk woedde maandagavond en dinsdagochtend een grote bosbrand. Anneke van der Dussen uit Oosterhout zit met haar tweelingzoons op een camping 4,5 kilometer verwijderd van de plek waar de brand uitbrak. Ze zag veel campinggasten in paniek wegvluchten, maar besloot zelf te blijven.