Waalwijker en Tilburger (beiden 18) aangehouden voor overval met vleesmes op tankstation in Wijk en Aalburg

Medewerker bedreigd bij overval op tankstati­on in Wijk en Aalburg, politie zoekt verdachte

WIJK EN AALBURG - Een tankstation aan de Parallelweg in Wijk en Aalburg is vrijdagavond overvallen. Hierbij zijn meerdere sloffen sigaretten buitgemaakt. Een medewerker is daarbij bedreigd. De politie is op zoek naar een verdachte.

13 augustus