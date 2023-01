Wat gebeurt er allemaal in de Langstraat in 2023?

Jan Verveer stopt als trainer: ‘Ik kan straks eindelijk naar het sporten van mijn kinderen gaan kijken’

Jan Verveer verlaat na het lopende voetbalseizoen, zoals bekend, Ameide. De klus bij de zaterdag-derdeklasser is ook meteen zijn laatste als trainer. ,,Hoofdtrainer worden bij een andere club is niet meer aan de orde’’, is Verveer stellig.

15:13