Week lang géén kliko's geleegd in Altena en in Heusden, voor stinkend gft-afval is een oplossing

HEUSDEN - Inwoners van Altena en Heusden krijgen last van de staking onder de vuilophalers. Vanaf woensdag wordt een week lang geen huisvuil opgehaald. De ondergrondse containers voor restafval worden wel geleegd. In Heusden kunnen mensen die geen raad weten met hun gft-afval terecht op de milieustraat in Drunen.