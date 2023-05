Werkendamse Grietje Post (85) overleden: ‘Altijd verrassing waar Man bijt hond me heen bracht’

Jongetje op crossfiets raakt ernstig gewond bij botsing met paard en rijtuig in Brakel

BRAKEL - Een jong kind is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met paard en rijtuig op de Burgemeester Posweg tussen Brakel en Poederoijen. Zijn moeder was zo geschrokken, dat zij in een tweede ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.