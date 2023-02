‘Wij doen ons werk zo goed, niemand merkt er iets van’, waterschap beweegt al 750 jaar mee met alle veranderingen

Plan voor windturbi­nes bij Hank en Dussen zorgt voor woede en onrust: ‘De natuur wordt verkracht’

Onder inwoners van Hank en Dussen is grote ongerustheid ontstaan over het plan voor de bouw van vier hoge windturbines langs de Bergsche Maas. ,,Ik ga alles doen wat in mijn macht ligt om dit tegen te houden. Al moet ik hiervoor tien keer naar de rechter’’, zegt bewoner Kees van den Heuvel.

6 februari